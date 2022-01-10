Bağırsak kurtlarını temizlemenin en etkili ve doğal yolu

Bağırsak solucanı yani halk arasında “kurt, kıl kurdu, tenya, askaris” adları verilen parazitler hijyen veya iyi pişmemiş etten yapılan yiyeceklerden, ağız veya dışkı yoluyla bulaşıyor. Hastalık, karın ağrısı, iştahsızlık, gece uyurken ağızdan salya akması, diş gıcırdatma, uyurken popoyu kaşıma bulgularıyla kendini gösterebiliyor. Bu belirtileri yaşayan yetişkin ve çocukların mutlaka bir uzmana başvurması gerekiyor. El temizliği ve tırnakların kısa kesilmesi hastalığı bulaştırmamak açısından büyük önem taşıyor.

Parazitler vücuda nasıl girer?

-Güzel yıkanmamış sebze ve meyveler

-Az pişmiş balık ve et

-Kedi ve köpek

-Kirli hava

-Kirli eller

-Para

-Ortak kullanım ürünlerden vücudumuza girebilirler. Dünya üzerindeki insanların %25’i öksürük, ateş ve bağırsak sorunu nedeniyle hastaneye gider ve çoğunun karın ağrısı, anemi gibi şikayetleri olur.

Parazit ve enfeksiyonun varlığı nasıl anlaşılır?

İştah kaybı

Dışkıda gariplik

Çocukların yatak ıslatmasının artması

Şiddetli karın ağrısı

Parazitler için doğal tedaviler:

200 g kabak çekirdeğinin kabuklarını ayırın. Akşam yemeğinde çok fazla yemeyin ve sabah aç karna ayıkladığınız kabak çekirdeği içlerini yiyin. 2 saat geçtikten sonra 1 tatlı kaşığı zeytinyağının üzerine 4 damla limon sıkın ve tuvalete çıkmayı bekleyin. Eğer tuvalete çıkamazsanız 2 gün ara verin ve ikinci günün sonunda aynı yöntemi tekrarlayın.

Nar meyvesinin köklerini kaynatın ve suyunu her sabah için.

Geceleri uyumadan önce 1 diş sarımsak yutun.

Geceleri uyumadan önce kekik suyu için.

Bağırsak kurdu portakal kabuğu sayesinde vücuttan temizlenebilir. Portakal kabuğunu rendeleyip kuruttuktan sonra suyla beraber tüketmeniz önerilir. Antioksidan etkilere sahip olan portakal kabuğunu suyla karıştırıp içtiğinizde, bağırsaklarda oluşan hasarlar onarılır ve kurtların yayılması önlenir.

Bağırsak kurtları için hangi doktora gidilir?

Bağırsak hastalığı olanların hastanelerin Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji polikliniklerinden randevu almaları gereklidir.