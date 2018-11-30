Bağırsak kanaması nedenleri nelerdir?

BAĞIRSAK KANAMASI NEDENLERİ

Bağırsak kanaması ince veya kalın bağırsaklarda yırtıklardan dolayı meydana gelen bir rahatsızlıktır.

BAĞIRSAK KANAMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Endoskopik yöntem rahatsızlığın tedavisinde yardımcı olmaktadır. Kanamalarda bölgeye kimyasal maddeler enjekte edilir, ısı tedavisi uygulanır veya koterizasyon yapılır. Daha sonra birtakım ilaçlar kullanılarak sorunun tekrarlanması önlenir. Kalın bağırsaklarda olan poliplerin endoskopik yolla çıkarılması kanamayı kontrol altına alır. Endoskopi yetersiz kaldığında ise cerrahi yöntemlere başvurulur.

BAĞIRSAK KANAMASINDA GÖRÜLEBİLECEKLER

İntestinal (Bağırsak) Ağrı

Kabızlık ya da ishal

Dışkı Görünümünde Değişme

Şişkinlik

Rektal Kanama

Bulantı ve Kusma

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU NEDİR?

Virüs, bakteri, bağırsak parazitleri, mantar gibi mikroorganizmaların özellikle düşük hikyen koşullarına bağlı bir şekilde bağırsaklara yerleşmesi ve burada üreyerek çoğalması bağırsaklarda enfeksiyon oluşmasına sebep olur. Bağırsaklarda görülen enfeksiyonun en belirgin belirtileri karın bölgesinde yaşanan kramp, mide bulantısı ve kimi durumlarda kusma, ishal, ishal, kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim problemleri, huzursuz bağırsak sendromu şeklindedir. Zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmeyen bu problemleri çeşitli ciddi sağlık problemlerine kaynaklık edebilir. Mide ülseri bu problemlerin başında gelirken doğru tedavinin zamanında uygulanması halinde bağırsaklardaki iltihabın yaklaşık olarak 3-4 gün içerisinde kurutulması mümkündür.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların dokulara yerleşmesiyle birlikte ortaya çıkan bir problem olan bağırsak enfeksiyonunun belirtileri genellikle sindirim sisteminde herhangi bir bölgesinde söz konusu olan iltihaba bağlı bir şekilde rastlanan belirtilerle aynıdır. Bu belirtilerin şu şekilde sıralanması mümkündür:

Karın krampları

İshal

Bazı durumlarda yüksek ateş

Hazımsız ve benzeri çeşitli sindirim problemleri

Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Fakat birçok hastada görülen ortak belirtiler ishal ve bulantı şeklindedir. Bebeklerde ise bu problemin söz konusu olması asabiyet ve huysuzluk gibi sorunları doğurur.

Öte yandan bağırsak enfeksiyonunun yaygın belirtilerinden biri de midede meydana gelen şişliktir. Bu durum genel olarak midede gaz birikmesine bağlı olarak ortaya çıkar.