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Seçim 2019 Sayfası

Bağımsız aday seçimin iptali için YSK’ya başvuru yaptı

Sinop’ta 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız belediye başkan adayı olarak katılan Mete Çağdaş, seçimlerin iptali ve yeniden yapılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

05 Nisan 2019 Cuma 21:12
Bağımsız aday seçimin iptali için YSK’ya başvuru yaptı

Sinop’ta 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız belediye başkan adayı olarak katılan Mete Çağdaş, seçimlerin iptali ve yeniden yapılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.


Başvuru dilekçesini Sinop Adliyesi’ne teslim eden Mete Çağdaş, "Seçimlere ’bağımsız’ olarak katılan adayların partilerle eşit şartlar altında yarışamamıştır. Bunun Anayasamızda belirtilen ’eşitlik hakkına’ aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle seçimlerin iptali ve tekrarlanması için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundum" dedi.


Mete Çağdaş YSK’ya verdiği dilekçede de şu ifadelere yer verdi: "31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Sinop Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak seçime katıldım. Oy pusulasında en sonda ve sağ üst köşede belirlenen yerimde; küçük punto ile yazılmış Mete Çağdaş yazısı, bana oyunu vermek isteyen seçmenlerim tarafından zor görülebilmiş ve birçoğu da yanlışlıkla Bağımsız Türkiye Partisine ’bağımsız’ sanarak oy verdiklerini daha sonra sözlü olarak tarafıma belirtmişlerdir. Ayrıca yaşlı seçmenlerim yerimi bulmakta zorluk çekmişlerdir. Oysa oy pusulasında benim adımın bulunduğu çember üzerinde büyük punto ile ’bağımsız’ olarak yazılması gerekirdi. Ya da biz ’bağımsız’ adayların parti logoları olmadığı için fotoğraflarımızın da bulunması gerekmiyor mu? Bu benim gibi seçime ’bağımsız’ olarak katılan adayların partilerle eşit şartlar altında yarışamadığımızın en büyük belgesi olmuyor mu? Bu yapılan uygulamanın Anayasamızda belirtilen ’eşitlik hakkı’na aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle yeniden düzenlenecek olan oy pusulası ile eşit şartlar altında yarışa katılabileceğimiz bir seçimin tekrarı için karar alınmasını saygılarımla bilgilerinize arz ederim."

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:12
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