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Bağımsız aday Gökçe’den birlik beraberlik mesajı

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Kapancı ve Hasalan mahallelerinde esnafla ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek ’Birlik beraberlik içinde olmalıyız’ mesajı verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:19
Bağımsız aday Gökçe’den birlik beraberlik mesajı

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Kapancı ve Hasalan mahallelerinde esnafla ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek ’Birlik beraberlik içinde olmalıyız’ mesajı verdi.


Salihli’nin Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Kapancı ve Hasalan mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gökçe buralarda yaptığı konuşmada, “İnsana, hayata, tabiata, düşünceye değer vermezsek kendimize de kentimize de değer kazandıramayız. Alevi-Sünni, Laik-Şeriatçı, Sağcı-Solcu, Kürt-Türk ayrımcılığı çok içten söylüyorum ilkelliktir. Ben ilçemizde yaşayan 161 bin hemşehrimize hizmet etmeye Salihli Belediye Başkanlığına talibim. Belediye demek kendi evimizin büyüğü olan yer aslında. Evin nasıl temizliği yapılacaksa, evin nasıl çöpü toplanacaksa, çeşmeden su akacaksa, bahçede çiçek ve ağaçlara nasıl bakım yapılacaksa, yeni bir bina yada tadilat yapılacaksa Belediyenin görevleri de toplu olarak bunların yapılmasıdır. Ben Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe olarak tüm Salihlili hemşehrilerimi ayrım yapmadan kucaklayacağımı ve her mahalleye eşit hizmet vereceğimi hiç bir ayrım-kayırım yapmayacağıma söz veriyorum." dedi.


"Biz Salihlili hemşehrilerimizle ekmeğin, suyun dilinden konuşacağız." diyen Gökçe şunları söyledi: "Çünkü biz yerel siyasetçiyiz. Çünkü biz birer komşuyuz. Düğünlerle, türkülerle, şükürlerle, hoşbeş sohbetlerle bu hayatı yaşayacağız.Dinci dediğin, laik dediğin kişi senin komşun, akraban. Alevi dediğin kişi senin asker arkadaşın, Kürt dediğin alışveriş yaptığın dükkanda çalışan kişi, sağcı dediğin doktorun, solcu dediğin yemek yediğin lokantanın sahibi. Bu tür söylemde bulunan Belediye Başkan adayları ve ilçe parti başkanlarının söyledikleri ilkelliktir. Kendi mahallemizde kendi şehrimizde barış içinde yaşayamayacaksak o zaman mağaralardan neden çıkılmış? Şehirde yaşamaya ne gerek var? Öncelikle bizi kardeş yapan güzellikleri görelim. Bu Salihli’nin ağaçları hepimize gölge veriyor. Kuşlar hepimize şarkı söylüyor. Yağmur ayrım yapmadan hepimizin üstüne yağıyor. Güneş ayrım yapmadan hepimizi ısıtıyor. O halde biz de ağaçlar gibi, kuşlar gibi şefkatli olacağız, yağmur bulutu gibi, güneş gibi hakkaniyetli olacağız. Gönlümüz bir serçenin gönlünden daha geniş değilse yazıklar olsun bize. Yunus Emre diyor ki; ’Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Şu 3 günlük dünyada ayrıma, kavgaya ne gerek var? Kürt-Türk ayrımı yapanlara karşı ayrımcılığın çözümü bağımsız belediye başkan adayındadır. Çünkü ayrım yok daha da birleştirmek ve kardeşlik var. Biz Yunus Emre’mizle, Mevlana’mızla, Hacı Bektaş Veli’mizle, Mustafa Kemal Atatürk’ümüzle bin yıllık kardeşliğimizin devamını sağlayacak gönül kardeşliğine sahibiz. Buna yürekten inanın."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:19
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