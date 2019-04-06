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Seçim 2019 Sayfası

Bağımsız aday Buz miting yaptı

Adıyaman’ın Sincik İlçesinde seçime bağımsız aday olarak giren Mehmet Buz, miting düzenleyerek seçim itiraz süreciyle ilgili taraftarlarını bilgilendirdi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:43
Bağımsız aday Buz miting yaptı

Adıyaman’ın Sincik İlçesinde seçime bağımsız aday olarak giren Mehmet Buz, miting düzenleyerek seçim itiraz süreciyle ilgili taraftarlarını bilgilendirdi.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde 10 oy farkla seçimi kazanan ancak daha sonra AK Parti’nin Adayı Mehmet Korkut’un itirazıyla oyları düşen ve 48 oy ile seçimi kaybeden Bağımsız Aday Mehmet Buz, ilçede miting düzenledi. Sincik İlçe Meydanında polisin geniş güvenlik önlemi aldığı mitinge Buz’un tarafları katıldı. Ellerinde pankartlar ile slogan atan Buz taraftarları, ‘Başkan Buz’ sloganları attı.


Mitingde konuşan Mehmet Buz, “31 Mart Mahalli İdareler seçiminde bağımsız adaylığımda şahsıma destek veren her bir ailenin ferdine teşekkür ederim. Fakat bağımsız aday için ayrılan bölüme haksızlık yapıldı. Oy veren seçmenlerin bağımsız sütuna vurdukları mühür şahsıma aittir. Bunu hepimiz de iyi biliyoruz. Şu bir gerçek ki Sincik’te seçmen Mehmet Buz’u seçmiştir. Sincik halkımızın alın teri ile kazandığı seçimi masada veremeyiz. Biz bu seçimi kazanmamıza rağmen yenilgiyi karşı taraf kabullenmedi. Sincik ilçemizde gerekirse tekrar seçim yapmaya da razıyız. Fakat karşı taraf yenilgiyi kabullenemediği için Kahta Seçim Kurulan Mehmet Korkut itirazda bulundu.Kahta Seçim İlçe Kurulu oylarımızı geçerli sahip 10 oy fark attığımız seçimi 11 oya yükseltmiştir. Bunun üzerine Adıyaman İl Seçim Kuruluna başvurdu.


Adıyaman Seçim Kurulu’nun oyları geçersiz sayma kararının yanlış olduğunu düşünerek bizde geçersiz sayılan oyların geçerli sayılabilmesi için YSK’ya itiraz ettik. Halkımızın vermiş olduğu oyları korunmak için yasal hakkımızı kullandık. Allah’tan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Yanlış hesap Ankara’dan dönecektir. Bu hakkımızı Adıyaman’da bizden almış olsalar da biz hukuk çevresinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Adalet tecelli edecektir.


Sizlerden ricam sağduyulu olmanız. Devletimizin bu haksızlığı göz ardı etmeyeceğine inanmanızı istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:43
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