Bağımlılığıazaltacak adımlar atılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerlileştirme konusunun önemine değinerek, “Hayata geçireceğimiz en önemli yapısal reform bu alanda atacağımız adımlar olacak. İthal ara malı bağımlılığı kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Milli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp üretimde bu bağımlılığı azaltmak istiyoruz” dedi. Temel hedeflerini sanayinin üzerindeki yükleri azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojiyi yönlendirir bir seviyeye gelmek olarak sıralayan Varank, “Bu anlayışla yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla yakın istişarelerde bulunuyoruz. En büyük görevimiz sanayicilerimizin sorunlarını çözmek ve fikirlerini hayata geçirmelerinde yardımcı olmak. Ekonomiyi dayanıklı kılmak, güçlendirmek için de gerekli adımları attığımız bilinmeli” mesajını verdi.