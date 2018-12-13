Bağımlı bir karakterin yaşayacağı sıkıntılar…

HIZLI KARAR ALAMAZSINIZ

Eğer sürekli olarak başka kişilere bağımlı bir şekilde yaşamaya devam ederseniz karar verme hızınız düşmeye başlayarak, karar verme mekanizmanız çöküşe geçecektir. Bir süre sonra herhangi bir karar vermeniz durumunda, yaptığınız şeyin yanlış ve hatalı olduğunu düşünmeye başlayacaksınız.

HAYIR DEMEMEYE BAŞLARSINIZ

Bağımlı bir karaktere sahipseniz; uzun süre hayır diyemediğiniz için ‘hayır’ kelimesini hiçbir zaman kullanamazsınız. Haksızlık ve yanlışlık görseniz bile buna sinirlenir fakat sesinizi çıkartamazsınız.

KENDİNİZİ İFADE EDEMEZSİNİZ

Sürekli olarak başka birine bağımlı yaşamak ifade zorluklarına yol açabilir. Çünkü sahnede sizin yerinize bir başkası vardır ve siz kararlarınızı, ifadelerinizi bu insan üzerinden gerçekleştirirsiniz. Bu da bir süre sonra ifade zorluklarına yol açabilir.

GÜVEN EKSİKLİKLERİ YAŞAMAYA BAŞLARSINIZ

Eğer bağımlı bir karaktere sahipseniz, kendinize güvenmezsiniz ve kendinizi yetersiz bulursunuz. Bu yüzden muhabbete bir katkıda bulunmaktan ziyade, sessiz kalmayı veya sorgulamadan direkt olarak katılmayı seçersiniz.

SÜREKLİ OLARAK YENİ BİR ARAYIŞA BAŞLARSINIZ

Bağımlı bir karaktere sahip olmak, bağımlılık kurulan kişi ile ilişki bittikten sonra yeni arayışlar içine girmek demektir. Bu durumlarda hassaslık ve tahammülsüzlük artar. Tek başınıza kalmanız yaşanılan bu duygular doğrultusunda bağımlı olunabilecek yeni karakterlere ihtiyaç duymanız anlamına gelir.

SÜREKLİ OLARAK TERK EDİLME KORKUSU YAŞARSINIZ

Bağımlı karakterler, bağımlı oldukları kişiler ile ilişkileri boyunca terk edilme korkusu içinde yaşarlar. Bu da sürekli olarak bağımlı olunan karakterde olumsuzluk aramak anlamına gelir. Bu olumsuz davranışlar sizle ilgili olmasa bile kendinize mutlaka bir pay çıkaracağınız anlamına gelir.