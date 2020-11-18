  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bağdat’taki Yeşil Bölge'ye yine roketlerle saldırdılar
Dünya

Bağdat’taki Yeşil Bölge'ye yine roketlerle saldırdılar

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda bir çocuk ölürken 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 01:25:00 -
Bağdat’taki Yeşil Bölge'ye yine roketlerle saldırdılar

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, hükümet konakları ve ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının yer aldığı Yeşil Bölge’ye 7 adet katyuşa roketi düştüğü aktarıldı.

Roketlerin 4’nün Yeşil Bölge’ye ve diğerlerinin Bağdat’taki Tıp Hastanesi ile el-Zevra Bahçesi yakınlarına düştüğü belirtilen açıklamada, saldırı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Kendilerine Irak Direniş adı veren grup Ekim ayının 10’nunda ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için saldırılarına ara verdiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi
Aktüel

Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi

Gezegen Mehmet olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay ‘Zor Sor’ isimli programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğu “PKK ile iş bi..
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir
Gündem

Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak art arda gelen koronavirüs aşısı haberlerinden sonra dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay