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Aktüel

Bağdat’taki saldırıya ilişkin açıklama: "4 katyuşa roketi düştü"

Irak Savunma Bakanlığı, başkent Bağdat’ta yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye 4 katyuşa roketiyle saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:01:52 -
Bağdat’taki saldırıya ilişkin açıklama: "4 katyuşa roketi düştü"

Irak Savunma Bakanlığı, başkent Bağdat’ta yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye 4 katyuşa roketiyle saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.


Irak’ın başkenti Bağdat’ta bu sabah korunaklı Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıya ilişkin Irak Savunma Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve Irak hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge’ye 4 adet katyuşa roketi düştüğünü bildirdi. Saldırının herhangi bir can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı belirtilen açıklamada olay sonrası bölgede arama tarama yapan güvenlik güçlerinin Bağdat’ın güneyindeki el-Reşid askeri üssünde roketlerin fırlatıldığı rampanın bulunduğu aktarıldı.


Irak’ta son aylarda özellikle Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıların artması üzerine Başbakan Mustafa el-Kazimi söz konusu saldırılara son vermek için özel önlemler alınması emri vermişti.

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