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Bağdat'taki patlamada ölü sayısı yükseldi
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Dünya Bağdat'taki patlamada ölü sayısı yükseldi
Dünya

Bağdat'taki patlamada ölü sayısı yükseldi

Bağdat'ta, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği kanlı patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 16:52:00 -
Bağdat'taki patlamada ölü sayısı yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir halk pazarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.

Bağdat Sağlık Müdürlüğü yetkilisinden alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada belirlemelere göre 30 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Irak makamlarının arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

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