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Dünya Bağdat'ta şiddetli patlama: 22 ölü, 47 yaralı
Dünya

Bağdat'ta şiddetli patlama: 22 ölü, 47 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında patlama oldu. Terör saldırısı olduğu tespit edilen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 20:08:00 - 2021-07-19 20:55:17

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada can kaybı 22’ye, yaralı sayısı ise 47’ye yükseldi.

Ölü sayısı 22'ye yaralı sayısı 47'ye yükseldi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki el-Vehilat halk pazarında patlama meydana gelmişti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi.

Terör saldırısı olduğu tespit edildi

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, el-Vehilat halk pazarında terör saldırısı meydana geldiği ve patlamanın el yapımı bomba düzeneğinden kaynaklandığı ifade edildi.

 

Güvenlikten sorumlu kişiye tutuklama

Açıklamada ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin patlama bölgesinin güvenliğinden sorumlu yetkilinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı.

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