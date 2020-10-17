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Dünya Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlıları KDP binasını bastı
Dünya

Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlıları KDP binasını bastı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup Haşdi Şabi taraftarı, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) binasını bastı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:27:00 -
Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlıları KDP binasını bastı

Bir grup Haşdi Şabi yanlısı, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'nin milis yapısı hakkındaki sözleri nedeniyle KDP Bağdat bürosuna baskın düzenledi.

Aktivistler, Zebari ve KDP aleyhinde sloganlar attı. Binadan siyah duman da yükseldi.

KDP üyesi Zebari katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Başbakan Mustafa el-Kazimi Yeşil Bölge'yi Haşdi Şabi milislerinden temizlemeli" dedi.

Kürt yetkilinin sözleri Haşdi Şabi siyasi kanadının tepkisini çekti.

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Musul'u ele geçirmesi ve farklı Irak milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Haşdi Şabi içindeki guruplar çoğunlukla Şii milislerden oluşuyor, ancak içinde birkaç Sünni grup da var.

Milis yapısı içinde yer alan örgütlerin çoğunun İran ile yakın bağları var.

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