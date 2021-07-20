  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi
İlçeye 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı
Nemrut Krater Gölü UNESCO listesine dahil edilecek
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Dünya Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi
Dünya

Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 35 kişinin ölümü ve 61 kişinin yaralanmasına yol açan Sadr bölgesindeki kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 07:34:00 -
Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ’a bağlı internet sitelerinde yayınlanan bildiride, Bağdat’taki Şiilerin çoğunluğu oluşturduğu Sadr bölgesindeki bir halk pazarında meydana gelen intihar saldırısı örgüt tarafından gerçekleştirildi.

İntihar eylemcisinin adı Ebu Hamza el-İntihari olduğunu belirten örgüt, eylemcinin kendisini Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr bölgesinde kendisini havaya uçurduğunu ve saldırıda 30’dan fazla kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Irak basını adını açıklamadığı güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde terör saldırısında 35 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralandı.

Saldırının bayram öncesi alışveriş yapıldığı zamana denk gelmesi nedeniyle ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluşmasına yol açarken, saldırıda ölen ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay