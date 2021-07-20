Bağdat'ta 35 kişinin öldüğü saldırıyı DAEŞ üstlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda bir pazar yerine yönelik düzenlenen bombalı saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda bir pazar yerine yönelik düzenlenen bombalı saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.
Örgüt tarafından yapılan açıklamada, kendilerine bağlı bir kişinin Bağdat'ın doğusundaki Sadr şehrinde üzerindeki patlayıcı düzeneği infilak ettirdiği belirtildi.
Açıklamada en az 65 kişinin öldüğü ve yaralandığı öne sürülürken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin isminin "Ebu Hamza el Iraki" olduğu ifade ediliyor.