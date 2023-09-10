Bağdat’a mektupla ilettiler! Türkiye, Irak’tan 950 milyon $ istedi

TAHSİN HAN

Geçtiğimiz Mart ayında Irak basının da yönlendirmesiyle Türkiye’deki sol medyanın büyük bir skandal olarak duyurup günlerce yalan haber yaptığı “Irak’a tazminat ödemesi” konusunde yeni gelişmeler var...

Geçtiğimiz Mart ayında Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Irak yönetiminin başvurusu üzerine Türkiye’yi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yaptığı petrol sevkiyatı anlaşmasından dolayı 1,4 milyar dolar tazminat cezasına çarptırdığı iddialarının aksine Türkiye’nin Bağdat’ın tüm alacakları çıkarıldığında 956 milyon dolar alacaklı olduğu belirtildi.

Londra merkezli Middle East Eye internet sitesinin haberine göre Türkiye, Washington DC’deki Columbia Bölge Mahkemesi’nde Irak hükümetine karşı dava açtı. Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kararı doğrultusunda Bağdat’ın 956 milyon dolar borçlu olduğunu belirterek, parayı istedi.



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Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Irak, Mart ayında ABD federal mahkemesinden Türkiye aleyhine bir tahkim kararının uygulanmasını istediğinde, Ankara hazırlıksız yakalandı. Bağdat, IKBY bölgesinden ham petrol ihracatıyla ilgili olarak Türkiye’den 1,4 milyar dolarlık tazminat talep ediyordu.

ICC’nin, Türkiye’nin 2014-2018 yılları arasında IKBY ile doğrudan petrol ticareti yaparak sözleşmeyi ihlal ettiğine karar vermesinin ardından Irak, Türk yetkililere bildirimde bulunmadı ve nasıl ilerleyeceği konusunda konuşmaya çalışmadı. Öfkeli Türk yetkililer özel görüşmelerde bunun bedelini Irak’a ödeteceklerine söz verdiler. Perşembe günü (7 Eylül) de bu yönde bir adım atarak mahkemeden Bağdat’ın Ankara’ya hesap vermesini istediler. Türkiye, ABD’nin Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne başvurup, başlangıçta Bağdat’a net 1,4 milyar dolar veren tahkim kararına ilişkin faiz hesaplamaları sonrasında Irak’ın Ankara’ya net 956 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye bavşurusunda ‘ICC, Irak lehine 1,9 milyar dolar tazminata hükmederken, boru hattındaki düşük kapasite ve 1990’lardan bu yana ödenmeyen nakliye ücretleri nedeniyle Türkiye’ye de 500 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkemenin karardaki talimatlarına uygun olarak ön hüküm faizi doğru bir şekilde hesaplandığında, Mahkemenin 956.946.766 ABD doları artı karar sonrası ödenecek ek ön karar faizi tutarında Türkiye lehine karar vermesi gerektiği açıktır’ dedi.

‘Parayı mektupla istedik’

Türk hesaplamaları, Irak’ın toplamda 2,6 milyar dolar tazminat ve faiz aldığını, Türkiye’nin ise 3,5 milyar dolar tazminat ve faiz aldığını gösteriyor; bu da Ankara’yı, ICC’nin karar tarihi itibarıyla net 919 milyon dolarlık ödülün sahibi yapıyor. Karar sonrası sonrası faiz nedeniyle bu tutara Mart ve Ağustos ayları arasında 37,7 milyon dolarlık ek bir faiz oranı eklendi. Mahkeme başvurusunda, Türkiye’nin 28 Ağustos’ta Irak’a bir mektup göndererek ICC’nin faiz kararlarını hatırlattığı, hesaplamaları sağladığı ve 956 milyon doların derhal ödenmesini talep ettiği belirtildi. Önergeye göre Irak mektuba yanıt hala vermedi.”