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Dünya Bağdat Havalimanı'na drone saldırısı
Dünya

Bağdat Havalimanı'na drone saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Uluslararası Bağdat Havalimanı'na 3 adet insansız hava aracı (drone) ile saldırı düzenlendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 02:18:00 -
Bağdat Havalimanı'na drone saldırısı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 insansız hava aracı ile saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Irak toplumunun istikrarını bozmaya yönelik çalışanların cezalandırılacağı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıda herhangi bir zararın meydana gelip gelmediği hakkında bilgi verilmedi.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin bulunduğu bir üs de yer alıyor.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Üssü'ne de 3 adet roketle saldırı düzenlendiği, herhangi zayiatın yaşanmadığı kaydedildi.

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