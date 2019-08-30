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Bağdat Caddesi’nden Dolmabahçe’ye klasik araçlarla zafer konvoyu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:35
Bağdat Caddesi’nden Dolmabahçe’ye klasik araçlarla zafer konvoyu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı kutlamaları kapsamında yarım asrı devirmiş onlarca klasik araç, Maltepe’den Dolmabahçe’ye zafer konvoyu düzenledi. Türk bayraklarıyla süslenmiş klasik araçların oluşturduğu konvoy havadan da görüntülendi.


İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğinin yıllardır organize ettiği gelenekselleşmiş etkinlikte, 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar bir döneme damgasını vurmuş Türk bayraklarıyla süslü çeşitli marka ve modellerde 100 klasik araç, 30 Ağustos Zafer Bayramı konvoyunda bir araya geldi. İstanbul Anadolu Yakası’nda Maltepe sahil yolunda sabah saatlerinde bir araya gelen onlarca klasik araç, son hazırlıklar yapıldıktan sonra öğle saatlerinde Kadıköyistikametinde Bağdat Caddesi güzergâhında hareket etti. Ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen klasik araç konvoyu, turunu Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de sonlandırdı.


İstanbul Klasik Otomobilciler Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Okay, “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. yılı anısına bugün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir araya geldik. 100’e yakın araçla önce Maltepe üzerinden hareket edip Bağdat Caddesi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gideceğiz. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de seremonimizi sonlandıracağız. Ulusal bayramlarımızı İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak çok önemsiyoruz. Milli birlik ve beraberliğimize büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu coşkuyu geleceğe taşımak adına da her yıl 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi ulusal bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. 30 Ağustos milli mücadelenin taçlandığı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir tarih. Bu anlamda bugün tüm coşkumuzla 97. yıl anısına buradayız” dedi.


Klasik araçların düzenlediği konvoy drone ile havadan da görüntülendi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:35
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