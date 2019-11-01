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Aktüel

Bağdadi'ye nefesi kadar yakındı! Çankırı'da yakalandı

Çankırı'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün "emir" düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

2019-11-01 10:02:00 -
Bağdadi'ye nefesi kadar yakındı! Çankırı'da yakalandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde "emir" düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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