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Dünya

Bağdadi'nin cesedine bile tahammülleri yok

Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’yi soru işaretleriyle dolu bir operasyon sonrası öldürdüğünü açıklayan ABD, cesede ait hiçbir bulguyu paylaşmadı. Cesedin denize atıldığını açıklayan ABD, ölü bir bedene dahi tahammülü olmadığını gözler önüne serdi.

2019-10-31 10:13:00 - 2019-10-31 10:15:12
Bağdadi'nin cesedine bile tahammülleri yok

 Haber Merkezi 

ABD tarafından öldürüldüğü belirtilen terör örgütü DEAŞ’ın elebaşısı Bağdadi’ye ait ceset parçalarının denize atılması, küresel haydutun en ufak bir beşeri hasletinin kalmadığını da gözler önüne serdi. Obama döneminde El Kaide elebaşısı Usame Bin Ladin’i de öldürüp cesedini denize atan ABD, aynı vahşi tutumunu sürdürdü.

Bağdadi’yi bir operasyon neticesinde öldüren ABD, dünya kamuoyunun cesede ait görüntüleri istemesi üzerine tanıdık bir senaryoyu sahneye koydu. Terörist başının ait ceset kalıntılarını denize attıklarını açıklayan ABD, ölmüş birinin bedenine dahi nefret kustuğunu kendi eliyle ifşa etti.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

FaZlı

Öldürmemiştir. Başka bir ülke için saklamıştır. Zamanı gelince pastadan çıkar.
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kenan

palavra. zaten kendi adamları. kim bilir kılık değiştirerek hangi adada yeni görevini bekliyor.
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