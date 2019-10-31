Bağdadi'nin cesedine bile tahammülleri yok

Haber Merkezi

ABD tarafından öldürüldüğü belirtilen terör örgütü DEAŞ’ın elebaşısı Bağdadi’ye ait ceset parçalarının denize atılması, küresel haydutun en ufak bir beşeri hasletinin kalmadığını da gözler önüne serdi. Obama döneminde El Kaide elebaşısı Usame Bin Ladin’i de öldürüp cesedini denize atan ABD, aynı vahşi tutumunu sürdürdü.

Bağdadi’yi bir operasyon neticesinde öldüren ABD, dünya kamuoyunun cesede ait görüntüleri istemesi üzerine tanıdık bir senaryoyu sahneye koydu. Terörist başının ait ceset kalıntılarını denize attıklarını açıklayan ABD, ölmüş birinin bedenine dahi nefret kustuğunu kendi eliyle ifşa etti.