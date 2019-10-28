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Gündem

İsmail Saymaz fena rezil oldu!

İsmail Saymaz DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesi ile ilgili paylaşımında yanlış bilgiler verdi. Kullanıcıların Saymaz'ı düzeltmesi üzerine tweet hemen silindi.

2019-10-28 07:23:00 - 2019-10-28 07:59:51
İsmail Saymaz fena rezil oldu!

İsmail Saymaz DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Saymaz'ın paylaşımındaki 3 maddede de hatalı bilgi verdi.

Alay konusu oldu

Konuyla ilgili 'Türkiye'de IŞİD' adlı bir kitabı olan Saymaz'ın yaptığı hatalarla dolu paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu. Bunun üzerine İsmail Saymaz tweet'ini silmek zorunda kaldı. Saymaz daha sonra bilgileri düzelterek yeniden paylaşımda bulundu.

İşte İsmail Saymaz'ın paylaşımları:

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Yorumlar

H.Y.E

"Cehalet ne guzel sey yahu,her seyi biliyorsun(!).
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GÖKTAŞ

Bu kendini gazeteci sanan,vatan,millet düşmanından ne beklenirdi,günümüzde ne dedüğü belli olmayan,oradan buradan alıntı yapıp güzellemeler düzen,birde hitabeti iyi geliştirmiş,vatan millet düşmanı gazeteci ve soytarılar türedi.
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