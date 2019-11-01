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Dünya

Bağdadi operasyonu Trump’a doping oldu… İşte anketler

Azil süreci ile karşı karşıya olan ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ Lideri Bağdadi operasyonu ile bir nebze nefes almışa benziyor. Ülkede yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 54'ü "DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a kredi verilmesi gerektiğini" düşünüyor.

2019-11-01 05:21:00 - 2019-11-01 05:26:07
Bağdadi operasyonu Trump’a doping oldu… İşte anketler

Amerikan Washington Post Gazetesi ve ABC Televizyonu Bağdadi'nin öldürülmesinin Trump'ın imajını nasıl etkilediğini tespit etmek üzere 27-30 Ekim arasında 1003 kişi ile anket yaptı.

Katılımcıların yüzde 54'ü "DEAŞ elebaşının öldürülmesinde Trump'a kredi verilmeli mi?" sorusuna "önemli ölçüde kredi verilmeli" yanıtını verirken yüzde 39 ise "Trump'a bu saldırıda önemli bir rol biçilmemesi gerektiğini" savundu.

Anketin sonuç değerlendirmesinde, El Kaide lideri Usama Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından yapılan anketlerde katılımcıların yüzde 76'sının aynı soruya "önemli bir kredi verilmeli" yanıtı verdiği belirtildi.

Ayrıca katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ın halen güçlü bir diler olmadığı, yüzde 44'ü ise olduğu görüşünü dile getirdi.

Diğer taraftan, katılımcıların yüzde 54'ü Bağdadi'nin öldürülmesinin Amerika'yı daha güvenli bir hale getirmediği, yüzde 26'sı ülkenin daha güvenli hale geldiği, yüzde 16'sı ise daha tehlikeli bir hal aldığı görüşünü ifade etti.

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Yorumlar

Ali Kaya

Wallahi bizde bebek katili APO yu öyle bir öldürelim ki hem dünyaya hemde bu millete ibret olsun...çünkü APO nun ölümü eceli ile olursa ona mükafat olur...cesedi dahi bulunmasın...
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