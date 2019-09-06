0553 313 94 23

Bağcılarlı öğrenciler yaz tatiline doydu

Bağcılarlı öğrenciler 3 aylık yaz tatilini Bağcılar Belediyesi tarafından Kefken Yaz Kampı’nda düzenlenen etkinliklerde geçirdi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:59
Bağcılarlı öğrenciler yaz tatiline doydu

Bağcılarlı öğrenciler 3 aylık yaz tatilini Bağcılar Belediyesi tarafından Kefken Yaz Kampı’nda düzenlenen etkinliklerde geçirdi.


2019-2020 eğitim öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin yaz tatili sona erdi. Bağcılar’da yaşayan öğrenciler yaz tatilini Bağcılar Belediyesinin sunduğu Kefken Gençlik Kampı’nda geçirdi. 15-22 yaş arasındaki bin 56 genç, farklı tarihlerde 6 grup halinde Kefken Kampı’na götürüldü. Uzun ve yorucu bir eğitim döneminden çıkan öğrenciler, evlerinden uzakta, modern ve donanımlı tesislerde ağırlandı.


Kurulan kamp alanında öğrenciler, voleybol, basketbol, futbol oynarken; badminton, masa tenisi, paintbol, kürek, oryantiring ve okçuluk gibi aktivitelere katıldı. Kişisel gelişim eğitimi de alan gençler, kamp sayesinde kendilerini tanıma, potansiyellerinin farkına varma, birlikte yaşama sanatı ve ahlakı kazanma fırsatı buldu. Gündüz deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran öğrenciler, akşam da yapılan etkinliklerle arkadaşlık bağlarını güçlendirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençlerimiz Kefken Kampımızda çok güzel bir tatil dönemi geçirdiler. Burada özgür ortamda hayallerini yaşadılar. Bir yandan eğlenirken bir yandan da hem sosyalleşti hem de unutulmaz arkadaşlıklar kurdular. Gelecek yıl da aynı şekilde öğrencilerimizi ağırlayacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:59
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları iyi fakat uygulamada yetersiz”
    1. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    2. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    3. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    4. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    5. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    6. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    7. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    8. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    9. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    10. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    11. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    12. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    13. Dunford'dan Suriye açıklaması
    14. Diyarbakır’da 1 terörist öldürüldü
    15. Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan..
    16. ATB Başkanı Çondur; “Pamuk üretiminin..
    17. Diş plağı ile diş tartarı arasındaki..
    18. Fatih Işık: "Biz zoru severiz"
    19. Kulu’da ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    20. Eşi tarafından tehdit edildiği iddia..
    21. Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı
    22. Müteahhitler okul yapımına yöneldi
    23. Tırın dorsesi yan yattı, trafik durma..
    24. Merkel'den Çin'de ticaret müzakereleri..
    25. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    26. KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’den..
    27. Galatasaray'dan flaş Martin Linnes..
    28. Bolu’da kaçak silah imalathanesine..
    29. "İran, müzakereler yapabileceğimiz bir..
    30. Şehit polisler için mevlit okutuldu
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim