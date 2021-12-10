  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bağcılarlı kadınlar ney sesi ile huzur buldu
Kadın - Aile

Bağcılarlı kadınlar ney sesi ile huzur buldu

Mevlana Haftası etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim gören kadınlar, şiir ve ney dinletisi sundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:24:00 -
Bağcılarlı kadınlar ney sesi ile huzur buldu

Programda Diksiyon Kursu öğrencileri şiirleriyle Ney Sınıfı öğrencileri de ney dinletisiyle davetlilere huzur dolu anlar yaşattı.

Dünyaca ünlü mütefekkir ve mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 748. vuslat yıldönümü nedeniyle 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bağcılar Belediyesi de bu amaçla Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde renkli bir etkinliğe imza attı. Diksiyon ve Ney Sınıfı öğrencileri, uzun süren bir çalışmanın ardından birlikte sahneye çıktı.

Diksiyon Sınıfı kursiyerleri sözleri Mevlana’ya ait olan şiirleri sislendirirken Ney kursiyerleri de birbirinden değerli eserleri üfledi. İlk sahne deneyimlerini yaşayan kursiyerler, katılımcılardan büyük alkış topladı. Şiirlerle duygusal dakikalar yaşayan davetliler, ney sesiyle de huzur buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğal gaz keşfinden bir müjdeli haber daha!
Gündem

Doğal gaz keşfinden bir müjdeli haber daha!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerine ilişkin çok önemli müjde verdi. Sosyal medya hesabından payl..
Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!
Ekonomi

Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!

Altın yatırımcıları ABD enflasyon verilerini merakla bekliyor. Altın fiyatları, doların güçlenmesinin ardından düşüşe geçmişti. Analistler, ..
Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi
Ekonomi

Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi

Stratejist yazar Haluk Özdil, "15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum." dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay