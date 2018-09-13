Bağcılar’da yeni aldığı lüks aracını o halde görünce şoku yaşadı!

Olay, 10 Eylül tarihinde Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Soyguncular gece saat 02.00 sularında, sokakta bulunan 250 bin lira değerindeki lüks aracın yanına gelerek önce kapısını bir alet yardımı ile açtı. Mahallelinin durumu fark etmesi üzerine hırsızlar, kendi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar aracın başına gelen soyguncuları, yoldan geçen vatandaşlar gördü. Soyguncular, kendi araçlarına binerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı.



Vatandaşların sokaktan geçmesiyle beraber hırsızlar soyguna başladı. Tam o anda sokağa giren başka bir arabayı gören hırsızlar yeniden kendi araçlarına binerek sokaktan uzaklaştı. Soygundan vazgeçmeyen hırsızlar bir kez daha sokağa gelerek bu kez amaçlarını gerçekleştirdi.



Durumu gören komşuları aracın sahibi olan Ömer Tatlı’ya haber verdi. Arabasının önüne geldiğinde kapısının açık olduğunu gören Tatlı, içine baktığında aracının soyulduğunu anladı. Tatlı durumu hemen polise haber verdi. Araçtan yaklaşık 25 bin lira değerinde malzeme çalan maskeli soyguncular kayıplara karıştı. Ekipler yüzü maskeli soyguncuları aramaya koyuldu.



Yaşadıklarını İHA’ ya anlatan lüks aracın sahibi Ömer Tatlı “ Aracın sahibiyim. Aracımızı yeni aldık. Aracımızın Kasko’su yok. Aracımı kapıya bıraktım. Gece saat 01.00-02.00 civarı komşum kapıya vurdu. ‘ Aracınıza hırsız girdi galiba ‘ dedi. Bizde o telaşla indik aşağıya baktık. Biz indiğimizde gitmişlerdi. Aracımıza bayağı zarar vermişler. İçini sökmüşler. Mağdur olduk. İçindeki masrafın değeri 25 bin lirayı buluyor. Ekranı sökmüşler. Önde trim var. Trimi sökmüşler. Konsolu sökmüşler. Vitesi de sökmüşlerdi. Biz aracı yürütmek için tekrar takmak zorunda kaldık “ dedi.



“ Bu tür araçlarda, araç sahipleri bir yere gidiyor, gözü arkada kalıyor “



Yetkililerden gerekenin yapılmasını isteyen Tatlı “ Daha önce ilk arabamda geldi başıma. Ama onun Kasko’su vardı. O araçta Kasko’dan ödemesini aldık ama bu aracın Kasko’su yok. Şüphelendiğim biri yok. Zaten kameralarda gözüküyor. Görüntüler de var. Araçların plakası da var ama hiçbir şey çıkmadı. Emniyete gittim. İşlemleri yaptırdım. Görüntüleri verdim. Bekliyoruz. Bu durum çevremde çok olan bir şey. Özellikle bu tür araçlarda, araç sahipleri bir yere gidiyor, gözü arkada kalıyor.



Direksiyonunu söküyorlar. Vitesini söküyorlar. Her şeyini söküyorlar aracın içinden. Buna bir dur demeleri lazım. Gerçekten insanlar mağdur. Araba alıyor. Koyacak yer bulamıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum. 25 bin lira zarar gerçekten ciddi bir zarar. Bende yaptıramadım zaten. Öyle bıraktım “ dedi



Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı



Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların araca gelerek önce kapısını açtığı görülüyor. Ardından birkaç deneme sonunda soygunu gerçekleştiren yüzleri maskeli hırsızlar, kayıplara karışıyor.