Bağcılar'da polis memurunu şehit eden sanıkların tutukluluğu devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'nin şehit edildiği, Yunus Naçar'ın yaralandığı olayla ilgili sanıklar Serdar B. ile Kadir A'nın yargılanmaları tutuklu olarak devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 18 Temmuz'da görevli polis memurları Yunus Naçar'ın yaralanması, Erkan Gökteke'nin de şehit edilmesi olayıyla ilgili 18 yaşından küçük sanıklar Kadir A., Reis B. ve Oğuzhan I'nın "kasten öldürme" ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Bakırköy 2.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde, sanık Serdar B'nin ise aynı suçlardan Bakırköy 9.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması sürüyor.



Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Aralık'ta görülen duruşmada, yaşı 18'den küçük sanıklar Oğuzhan I. ve Reis B'nin eylemlerinin niteliği, delillerin bu aşamada karartılmasının mümkün olmaması, yaşlarının küçük olması ve diğer yasal nedenlerle yurt dışı çıkış yasağı ve düzenli olarak polis merkezinde imza atmaları şartıyla tahliyelerine karar verildi.



Sanıklar Serdar B. ile yaşı küçük Kadir A'nın ise tutukluluk hali devam ediyor.

- Olayın geçmişi

Bağcılar'da 18 Temmuz'da polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, caddede yürüyen Serdar B. ile yaşı 18'den küçük Kadir A'yı yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabileceği şüphesiyle takibe almıştı.

Naçar ve Gökteke, aracı önüne kırdıkları ve polis olduklarını söyledikleri Serdar B'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda polis memuru Yunus Naçar silahla yaralanmış, polis memuru Erkan Gökteke ise şehit olmuştu.

Olay yeri yakınındaki ormanlık alanda saklanan Serdar B. ve Kadir A ile telefonla arayarak bir araç bulup yanlarına getirmesini istedikleri yaşı küçük diğer sanıklar Reis B. ile Oğuzhan I., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, kısa sürede yakalanmıştı.



Sanıklar 20 Temmuz'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

