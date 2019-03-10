Bağcılar'da park halindeki araçlar kurşunlandı! Bağcılar'da park halindeki bir minibüs ile hafif ticari araç kurşunlandı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde park halindeki minibüs ile hafif ticari bir araç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araçlar üzerinde inceleme yaptı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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