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Bağcılar'da oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar

Tarihi İstanbul seçiminde sandıklar kapandı, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Bağcılar'dan gelen ilk sonuçlara göre, birinci partiyle ikinci parti arasında ciddi bir fark olduğu görüldü.

23 Haziran 2019 Pazar 17:07
Bağcılar'da oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar

Gelen ilk sonuçlara göre, birinci partinin oy oranı yüzde 57 civarında görülürken, ikinci partinin adayının yüzde 43’ler seviyesinde kaldığı görüldü.

Seçime katılan diğer iki parti adayının ise Bağcılar genelinde seçimlerde çok varlık gösteremediği anlaşıldı. Bağımsız adaylar ise sandıkta beklediğini bulamadı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:07
  1. Bağcılarda oy oranları
  2. Bağcılarda seçim sonuçları
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