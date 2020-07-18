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Aktüel

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralandı

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 14:58:21 -
Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi.

Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyonda S.B, O.I. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.

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