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“Bağcılar’da kültür ve sanat yolculuğu başladı”

Bağcılar Belediyesi, toplumun her kesimine hitap eden, içeriği dopdolu etkinlikleriyle 2018-2019 Kültür Sanat Etkinlikleri’ni başlattı.Bağcılarlılar, 9 ay boyunca önemli isimlerin katılacağı söyleşilerden kültür gezilerine ve film gösterimlerilerine kadar birçok etkinlikle kültür sanata doyacak.

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:45
“Bağcılar’da kültür ve sanat yolculuğu başladı”

Yeni eğitim ve öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte Bağcılar Belediyesi de 2018-2019 Kültür Sanat Etkinlikleri döneminin startını. 9 aylık aktivite takviminde çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere toplumun her kesimi ve 7’den 70’e her yaş grubuna dokunanetkinlikler yer alıyor. Okula İlk Adım Şenliği’yle başlayacak olan dönem içinde Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından tiyatro, sinema, seminer, anma, gösterilerin aralarında olduğu geniş bir yelpazede kültür hizmeti sunulacak.

Eylül ve Ekim ayı için hazırlanan kültür-sanat ajandasında ülkemizin tanınmış yazar, sanatçı, sporcu, bilim insanı, gazeteci, akademisyen ve hatipler gerçekleştirilecek programlarda vatandaşlarla bir araya gelecek. Rap şarkıcısı Resul Aydemir, eski milli futbolcu Nihat Kahveci ve tiyatro oyuncusu Sinan Bengier söyleşi programına katılacak.

“Çocuklar ve yetişkinler için tanınmış filmlerin gösterimi yapılacak”

Ekim ayı içerisinde Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde sanatçı Eşref Ziya Terzi, söyleyeceği tasavvuf müziği ile davetlilere duygusal dakikalar yaşatacak. Ayrıca bilgi evleri ve kültür merkezlerinde Çocuk ve Yetişkin Sineması, Yetişkin Tiyatro Kursu, Çocuk Animasyonları düzenlenecek. Çocuklar için Tavşan Okulu ile Kurbağa Krallığı: Buz Macerası sinema filmleri ve Bana Bir Masal Anlat, Sihirli Lamba, Ormandaki Yaramaz gibi tiyatro oyunları: yetişkinler için ise Dağ 2 ve Ayla gibi filmlerinin gösterimi yapılacak.

 

“Mutlu toplum için bireyin mutluluğu şart”

Yeni kültür sanat sezonunun açılışıyla ilgili açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Mutlu toplum için bireyin mutluluğu şart. Her yıl gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinlikleriyle de bireyin mutluluğunu hedefliyoruz. İnşallah konferans, panel, konser, söyleşi, gezi, gösterilerle hemşehrilerimiz dolu dolu bir sezon yaşayacak” dedi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 13:45
  1. Bağcılar Belediyesi

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