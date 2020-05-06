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Aktüel

Bağcılar'da kaza yaptıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:28:40 -
Bağcılar'da kaza yaptıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılarda "dur" ihtarına uymayarak kaza yaptıktan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Demirkapı Mahallesi Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde şüphe üzerine durması yönünde uyarılan ancak ikazlara uymayan sürücünün kullandığı araç, hasarlı trafik kazasına karıştıktan sonra durduruldu.

Şoför koltuğundaki Fatih Tuncay H. (42), gözaltına alındı.

Şüphelinin üstünde 100 gram uyuşturucu, 6 bin 415 lira ve bir cep telefonu bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan arama kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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