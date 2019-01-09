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Bağcılar'da 'İstanbul Hanımefendisi Olmak' eğitimi veriliyor

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "İstanbul Hanımefendisi Olmak" isimli seminerde, konuşma adabından oturup kalkmaya, toplu ulaşımda uyulması gereken kurallardan cenaze törenlerinde dikkat edilecek hususlar gibi eğitimler veriliyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:52
Bağcılar'da 'İstanbul Hanımefendisi Olmak' eğitimi veriliyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seminerde, konuşma adabından oturup kalkmaya, toplu ulaşımda uyulması gereken kurallardan cenaze törenlerinde dikkat edilecek hususlara kadar farklı konularda eğitimler yer alıyor.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere katılan kursiyerler, pazartesi günleri saat 12.00 ile 14.00 arasında Eğitim Koçu Arzu Arda'dan ders görüyor.

"Çevremizde güzelliklere neden olacak"

Seminerde değerler, hitabet sanatının incelikleri, tanışma, yürüyüş, duruş, arkadaşlık, aile bağları, ev düzeni, misafirlik, sanatın hayattaki etkileri, karakter, telefonda konuşmak ve hayvan sevgisi gibi konular işleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arda, seminerlerde gençlerin hayat boyunca onlara eşlik edecek asil tavırlar öğrendiğini belirterek, toplum içinde insanları rahatsızlığa sevk etmeyecek şekilde davranış sergilemenin bir görev olduğunu kaydetti.

Arda, duruş, tavır, gülüş, ses tonu ve giyim tarzıyla bunun gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Eğer biz bunları belli bir yerlere getirebilirsek karşı tarafın davranış biçimi de ciddi şekilde değişecektir. Bu da çevremizde güzelliklere neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:52
  1. İstanbul Hanımefendisi Olmak semineri
  2. Bağcılar Belediyesi
  3. seminer
  4. İstanbul Hanımefendisi Olmak
  5. Anadolu Ajansı

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