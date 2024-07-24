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Gündem Bağcılar'da imamı okla vuran zanlı yakalandı! Sabıkalı çıktı
Gündem

Bağcılar'da imamı okla vuran zanlı yakalandı! Sabıkalı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 19:08:00 - 2024-07-24 20:03:02

Bağcılar Necattin Camii'nde Muhammet F.G., camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle İmam Dursun Kuru'yu okla vurdu. Zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet F.G.'nin sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartıştı. Tartışma ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra okuyla geri geldi.

Namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru'yu gören Muhammet F.G., okla imamı yaraladı.

M.G. emniyet tarafından yakalandı.

Zanlının "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak""Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.

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