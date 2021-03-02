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Yerel Bağcılar'da içme suyu borusu patladı
Yerel

Bağcılar'da içme suyu borusu patladı

İstanbul Bağcılar'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 16:49:00 -
Bağcılar'da içme suyu borusu patladı

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde içme suyu borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle yolda göçük meydana geldi. Patlama anında yoldan geçen ve oluşan çukura düşen motosikletli kurye, kazayı yara almadan atlattı.

Bu arada, şebekeden çıkan suyun yola sızmasıyla trafikte aksama yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri su akışını keserken, ekiplerin olay yerinde onarım çalışmaları devam ediyor.

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