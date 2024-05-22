  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Fahiş fiyat ve stokçuluk ağır cezalar geliyor! 7 madde daha kabul edildi

Bill Gates ile Ekrem İmamoğlu arasındaki şok bağlantı! Her şey 6 Mayıs'tan sonra oldu

HSK kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda atama yapıldı

Elleri kan dolu ABD, Gazze'nin güvenliğini düşünecekmiş(!)

Libya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren hamle! Doğalgaz aranmasına nota verdiler

Selçuk Bayraktar, Kızılma ile ilgili aldıkları son kararı Türkiye'ye ilan etti! Duyan inanamadı ama gerçek

Ekrem'le Roma gezisine katılmıştı! Yavuz Oğhan'dan CHP'lileri kızacak 'heykel' sözleri

Milli yas kararını hedef almak istedi! Fatih Portakal canlı yayında rezil oldu

Dünya siyonizm vandallığını tanımaya başladı! Eli kanlı Gallant: Kimse bizi eleştiremez!
Yerel Bağcılar'da husumetli kavgası
Yerel

Bağcılar'da husumetli kavgası

Yeniakit Publisher
2024-05-22 10:38:00 -
Bağcılar'da husumetli kavgası

Bağcılar'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Kavgaya müdahale eden ekiplerden 4 polis, 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralanırken kavga sonrası 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendi aralarında kavga eden gruba müdahale etti. Taraflar polisin ikazlarına aldırış etmeden kavga etmeye devam etti. Polis ekipleri kavga eden tarafları havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 polis ve 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan polis ekipleri ile mahalle bekçisi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan T.G., C.G., M.İ. ,M.G. ve Y.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, iki aile arasındaki kavga ve polisin havaya ateş açarak müdahalesi çevrede bulunan bir vatandaşın kayda aldığı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kavgaya ezanla müdahale etmeye çalıştı
Kavgaya ezanla müdahale etmeye çalıştı

Yerel

Kavgaya ezanla müdahale etmeye çalıştı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzincan’da amatör lig maçında kavga çıktı
Erzincan’da amatör lig maçında kavga çıktı

Spor

Erzincan’da amatör lig maçında kavga çıktı

Derbi kavgası kanlı bitti! İki kişi bıçaklandı
Derbi kavgası kanlı bitti! İki kişi bıçaklandı

Yerel

Derbi kavgası kanlı bitti! İki kişi bıçaklandı

Park tartışmasında kavga çıktı! 2 polis yaralandı
Park tartışmasında kavga çıktı! 2 polis yaralandı

Yerel

Park tartışmasında kavga çıktı! 2 polis yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23