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Aktüel Bağcılar'da eğitim sezonu öncesinde okullar boyanıyor
Aktüel

Bağcılar'da eğitim sezonu öncesinde okullar boyanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:42:16 -
Bağcılar'da eğitim sezonu öncesinde okullar boyanıyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 2020-2021 eğitim ve öğretim sezonunda öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmesi için okullarda boyama çalışması başlattı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri nedeniyle mart ayı itibarıyla kapanan okullarda, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yaptığı açıklamayla 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılında 160 bin öğrencinin eğitim göreceği Bağcılar'da yeni sezon öncesi hazırlıklar başladı. Bu kapsamda bazı okulların hizmet binası bazılarının ise bahçesindeki oyun grupları rengarenk boyanıyor.

Bağcılar Belediyesi, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için ilk ve orta dereceli okullarda boyama çalışmalarına Nene Hatun İlkokulu ile başladı.

Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, okullar boyanarak öğrenciler için hazır hale getiriliyor. Bazı okulların binası boyanırken bazı okulların bahçesinde yeni oyun alanları çiziliyor. Oyun gruplarının içinde "yağ satarım bal satarım", "sek sek", "mendil kapmaca", "yakan top" ve "üç taş" gibi geleneksel oyunlar da bulunuyor.

Yaz-kış çocukların faydalandığı oyun gruplarının çiziminde ekipler, trafik yol çizgilerinde uygulanan "soğuk yol çizgi boyası" kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocuklarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması bizim için çok önemli. Bir yandan okullarımızdaki eksiklikleri gideriyor bir yandan da boyayarak hijyenik hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri, 21 Eylül'e kadar bütün okullardaki boyama işlemini tamamlayacak.

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