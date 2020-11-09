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Aktüel Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:01:39 -
Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.  

Alınan bilgiye göre, Ferhat A. idaresindeki 34 BHB 093 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı Şirinevler istikametinde kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki refüje çarpan otomobil daha sonra Tavukçu Deresi'ne yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki trafik kaza nedeniyle bir süre yoğunlaştı.

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