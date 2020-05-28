Bağcılar'da Cuma namazı için 10 bin seccade dağıtılacak

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda yarın kılınacak Cuma namazı için hazırlıklar tamamlanırken, ilçe genelinde cemaate 10 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtılacak.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler, 2.5 ay sonra Cuma namazıyla ibadete açılıyor. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da Cuma namazı kılınacak. Bu kapsamda Bağcılar'da bulunan Mahmutbey Stadyumunda Cuma namazı hazırlıkları tamamlandı.

Bağcılar Belediyesi görevlileri tarafından stadyumun her noktası araçlarla dezenfekte edilerek steril hale getirildi. Dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte özelliği bulunan, insana zarar vermeyen ürünler tercih edildi.



- Sosyal mesafe sınırları belirlendi

Yeşil zemin üzerinde şeritler çekilerek kıble ve sosyal mesafe sınırları belirlendi. Buna göre namaz kılanların arasında yan yana 1.60 metre, arkaya doğru ise 2 metre mesafe ayarlandı. Stadyum girişine de dezenfektan makineleri konulurken namaz öncesi ilçe sakinlerine 10 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtılacak. Stadyumdaki ilk Cuma namazını, Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük kıldıracak.

Mahmutbey Stadyumu dışında ilçe genelinde 44 cami avlusu, Bağcılar Meydanı, Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı, Güneşli Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi semt pazarlarında Cuma namazı kılınabilecek.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Cuma günü namaza gelecek vatandaşlardan maske takmalarını isteyerek, "Hamdolsun özlemle beklediğimiz camilerimize kısıtlı da olsa kavuşuyoruz. İnşallah en kısa sürede hayatımız ve camilerle buluşmamız tamamen normale döner." ifadelerini kullandı.