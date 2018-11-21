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Bağcılar'da büyük panik! Doğal gaz borusu patladı

Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Yolda yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen patlama sonucu çıkan gaz alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın gazın kesilmesiyle kontrol altına alındı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:51
Bağcılar'da büyük panik! Doğal gaz borusu patladı

Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yenigün Mahallesi 620. Sokak'ta belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında, doğal gaz borusu zarar gördü. Bunun üzerine gaz çıkışı nedeniyle borudan alevler yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekipleri, güvenlik amacıyla sokağın gaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayın meydana geldiği sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi.

İGDAŞ'tan açıklama

İGDAŞ'dan yapılan açıklamada, Yenigün Mahallesi 620. Sokak'ta yapılan altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattına zarar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gaz çıkışından dolayı yangın çıkmıştır. 187 Doğalgaz Acil Ekipleri doğal gaz vanasını kapatmış ve itfaiye yangını söndürmüştür. Hasar gören bölgede onarım çalışmalarına başlanmıştır."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:51
  1. doğal gaz
  2. doğal gaz borusu patladı
  3. İstanbul
  4. Bağcılar

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  • KomünistKomünist17 dk önce
    Yanlış yapmış itfaiye, yarısı akplı yarısı hdpli olan ilçe cehenneme dönmüş olsa ne kaybederdik
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