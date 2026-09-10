Bağcılar'da 195 bin 406 şişe sahte parfüm ele geçirildi 2 şüpheli gözaltında

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 9 Eylül'de 2 adrese düzenlediği operasyonda, dünyaca ünlü çeşitli markalara ait 195 bin 406 şişe sahte parfüm ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, ekiplerin kaçak ve sahte parfüm üretimine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda parfüm şişelerinin yanı sıra 400 litre esans, bin 700 boş şişe, parfüm dolum makinesi, kapak makinesi ile çok sayıda üretim ve ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.