  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bağcılar'da 11 ayda yaklaşık 267 ton atık giysi toplandı
Aktüel

Bağcılar'da 11 ayda yaklaşık 267 ton atık giysi toplandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:06:21 -
Bağcılar'da 11 ayda yaklaşık 267 ton atık giysi toplandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından ilçe genelinde yerleştirilen 245 giysi atık kumbarasından 11 ayda yaklaşık 267 ton giyecek toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye, hayata geçirdiği çeşitli uygulamalarla "Sıfır Atık Projesi"ni özverili bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda 1 ocak 2020'de ilçe genelinde 210'u vatandaşın yoğun olarak kullandığı park ve caddelere, 35'i sitelere olmak üzere 245 kullanılmış giysi ayakkabı, çanta, tekstil ürünleri geri dönüşüm kumbarası konuldu.

Kumbaraların ilk yerleştirildiği ocak ayında elde edilen atık sayısı 8 tonken, bu sayı mart ayında 26 tona, haziranda ise 30 tona kadar ulaştı.

Geçen 11 aylık zaman diliminde ise kumbaralardan toplam 266 ton 830 kilogram kullanılmış giysi atığı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Haftanın belirli günlerinde Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait araçlarıyla atıkların toplandığı kumbaraların sayısının artırılması da planlanıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akden..
İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar
Dünya

İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar

İsrail'in uzay güvenlik programının eski şefi Hayim Eşed, uzaylıların var olduğunu fakat insanlık onları kabul etmeye hazır oluncaya kadar D..
Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında AK Parti'li Milletvekillerinin ''Aday olacak mısınız? ..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay