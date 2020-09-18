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Aktüel Bağcılar Belediyesinin "Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş" projesine ödül
Aktüel

Bağcılar Belediyesinin "Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş" projesine ödül

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:23:35 -
Bağcılar Belediyesinin "Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş" projesine ödül

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesinin "Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş" projesi, 11. IDC Türkiye CIO SUMMIT 2020'de üçüncülüğe layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin kamu sektörünün önde gelen kurumlarının hayata geçirdiği projelerini sergilediği, başarılı bulunanların ödüllendirildiği 11. IDC Türkiye CIO SUMMİT 2020'nin sonuçları açıklandı.

Bağcılar Belediyesinin "Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş" projesi, "Müşteri Deneyimi" kategorisinde üçüncülük kazandı.

Proje ile vatandaşların etkileşime girdiği e-belediye kapısı, e-devlet kapısı, sosyal medya, web siteleri, iç/dış sistemler, ücretsiz internet hizmeti noktaları gibi tüm kanallardan verilerin toplanması, toplanan verilerin yapay zeka ve ileri veri analitiği ile işlenmesi ve yorumlanması, vatandaş eğilimlerinin analizinin yapılması, hizmet kalitesinin artırılması, taleplerinin efektif olarak karşılanması, sorunlarının hızlı çözülmesinin sağlanması hedefleniyor.

Bir yerel yönetim kurumunda elektronik başvuruda yapay zekanın kullanıldığı ilk uygulama özelliği taşıyan bu proje, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çok kullanıldı. Dijital vatandaşlık projesi ile şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişiye ulaşıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gelecekte gelişmiş ülkeler arasında yer almanın tek yolunun bilişim teknolojilerine yapacağı yatırımdan geçtiğini kaydederek, "Çağın teknolojisini yakından takip ediyoruz. Bağcılar halkının ihtiyaçlarına da en üst seviyede cevap verebilmek için geliştirdiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu ödülün hak edilmesinde emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Geçmişteki başarılarımızın üzerine yenilerini katarak ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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