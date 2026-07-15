Bağcılar Belediyesi’nden ücretsiz dört düğün salonu

Mahalle Bahçeleri’nden ücretsiz otoparklara sosyal tesislerden kreşlere kadar toplumun her kesimine yönelik çalışmalara imza atan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, şimdi de yerel yönetimlere örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi.

Aile müessesinin desteklenmesi amaçlanıyor

Yıldız’ın yeni projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Aile ve Nüfus 10 Yılı” kapsamında gerçekleştiriliyor. Toplumun temeli olan aile müeessesinin desteklenmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından ilçeye dört düğün salonu yapılıyor. Düğün salonları projesi için ayrılan en büyük yer, Mahmutbey Mahallesi’nde bulunuyor. 9 bin 590 metrekareden oluşan ve 784 kişi kapasiteli tesiste iki düğün salonu yer alıyor. Salonlarda gelin odaları, hazırlık odaları, mutfak ve mescid de bulunuyor. Davetliler için açık ve kapalı olmak üzere iki otopark hizmet verecek.

Modern bir mimarisi var

Düğün salonlarından diğerleri ise Hürriyet Mahallesi ve Göztepe Mahallesi’nde inşa ediliyor. Hürriyet Mahallesi’ndeki düğün salonu, Şakir Zümre Kültür ve Gençlik Merkezi içinde olacak. Kullanışlı, modern bir mimariye sahip olan tek katlı salonun kapasitesi ise 246 kişi. Bodrum katta 49 araç kapasiteli bir kapalı otopark da var. Göztepe Mahallesi’nde yapımı devam eden proje, 965 metrekarelik alanı kapsıyor. Gelin odasından mutfağa kadar ihtiyaç duyulan her bölümü bulunduğu tesis, 280 kişi kapasiteli. Ayrıca düğün salonunu 40 araçlık açık otoparkı bulunuyor.

Önce Çeyiz Evi şimdi düğün salonları

Bağcılar adına önemli bir çalışma yaptıklarını dile getiren Yıldız, “Aile Yılı sebebiyle de yuva kurmak isteyen gençlerimize destek oluyoruz. Öncelikle geçtiğimiz ay Çeyiz Evi’ni hizmete sunmuştuk. Evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi gençlerimiz çeyizlerini buradan temin ediyorlar. Yakında açılışını yapacağımız dört düğün salonumuzla da yine evlenecek olan gençlerimizin en büyük gider kalemi olan düğün salonları meselesini de çözmüş oluyoruz. Buradaki hizmetlerimizin tamamı ücretsiz olacak. İlçe sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun. Kalıcı yatırımlarla ilçemizi kalkındırarak, çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.