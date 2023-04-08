Bağcılar Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı sınavı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bağcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 5 (beş) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavına dair hususlar ilanda belirtilmiştir. Bağcılar Belediyesi, ilânın bundan sonraki kısmında “İdare” olarak ifade edilmiştir.

YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı aşaması, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Saat: 10.00’da Belediye Meclis Salonunda (Güneşli Mah. Mahmutbey Cad.No:97 Bağcılar/İSTANBUL) gerçekleştirilecektir. Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde bu durum, İdare’nin resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Bağcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından en son yapılan (2022 yılı) Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP31 veya KPSSP48 puan türünden (adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır) 75 (yetmişbeş) ve daha yukarı puana sahip olup başvuranlar arasında yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 30 kişi içerisinde yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın (2023) Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak.

Görevini devamlı yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak. (Sınava başvuran adayların bu koşulu sağladığı kabul edilecek olup yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu istenecektir)

Daha önce bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak.

Müfettişlik mesleğinin gerektirdiği karakter ve vasıfları haiz olmak.

Süresi içerisinde başvuru yapmak.

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