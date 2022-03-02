Bağcılar Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;

Başvuru belgelerini 11/04/2022’den 15/04/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 09/05/2022-13/05/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav; Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi (Göztepe Mahallesi Karanfil Sokak No: 61) Bağcılar /İstanbul adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız