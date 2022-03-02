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Ekonomi Bağcılar Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak
Ekonomi

Bağcılar Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak

İstanbul ili Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanla duyurulan kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 12:50:00 -
Bağcılar Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;

Başvuru  belgelerini  11/04/2022’den  15/04/2022  günü  mesai  bitimine  kadar  (mesai  günlerinde  saat  08:30-17:00  arasında) Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.

Zabıta  Memuru  alımı  için  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  yapılacak  olup;  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  09/05/2022-13/05/2022  tarihleri  arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav; Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi (Göztepe Mahallesi Karanfil Sokak No: 61) Bağcılar /İstanbul adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye  hak  kazandığı  halde,  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava  katılmayan  ve/veya  mazeretine  binaen  katılamayan  adaylar  sınav  hakkını  kaybetmiş sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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