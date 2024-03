Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir "6 Şubat milat oldu" dedi ve lafta bırakmadı, icraate geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kez daha Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine layık gösterilen Abdullah Özdemir seçim öncesi çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Haber7 muhabiri Yavuz Selvi'nin sorularını yanıtlayan Özdemir, yeni dönem projelerini anlattı.

GENÇLERE 20 BİN LİRA DESTEK

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Abdullah Özdemir "Üniversiteye hazırlanan gençlerimize 20 bin lira değerindeki 'üniversiteye hazırlık online eğitim paketini' önümüzdeki hafta itibariyle sınavları yapıp öğrencilerimize ücretsiz olarak vereceğiz." dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLLİ KONUMUZ"

Sözlerine devam eden Özdemir, "Bağcılar yoğun bir nüfusa sahip ve iki yüz seksen bine yakın da bağımsız bölüme sahip. Bu anlamda iki yüz elli bini bunların konut, %70'i halen 1999 depremi öncesine ait olan binalar. Ve biz doksan dokuz depremi öncesi yapılmış binaları da güvenli bina olarak kabul etmiyoruz. Dönüşmesi gereken bina olarak kabul ediyoruz. Bu aslında ilçemizin öncelikli çözülmesi gereken meselesi kentsel dönüşüm diyebiliriz." dedi.

"ON YILLIK TECRÜBEMİZ VAR"

"Kentsel dönüşüm konusunda da belediyemizin işte on bir yıllık bir tecrübesi var" diyerek sözlerine devam eden Özdemir, "Kentsel Tasarım Müdürlüğü ilk kurulan belediyelerden birisi. İmar Müdürlüğü'nün haricinde ve bu alanda şu andaki biz göreve geldikten sonra geliştirdiğimiz kadromuzla birlikte altmışın üzerinde ters vatandaşımızın sadece kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgilenen bir birim olarak görev yapıyor." şeklinde konuştu.

BAĞCILAR DÖNÜŞECEK

Hem belediyemizin on, on bir yıllık bir tecrübesi söz konusu hem de ben teknik anlamda da inşaat mühendisliği okudum" diyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Sonrasında yüksek lisansımı, yapı ve deprem üzerine yaptım ki on beş, on altı yıllık iş tecrübemde de kentsel dönüşüm çalışmalarının içerisinde hep bulundum. O yüzden belediye başkanı olduktan sonra da ilçemizin meselesi, birinci meselesi kentsel dönüşüm olarak kurguladık. Hem de aynı zamanda kadromuzu da bu anlamda geliştirdik." şeklinde konuştu.

"MURAT KURUM DÖNEMİNDE BİTİRDİK"

Sözlerine devam eden Abdullah Özdemir, "Göreve geldiğimiz yirmi bir aylık süre içerisinde on bir binin üzerinde bağımsız ürünün ruhsatını verdik. Yani on beş bine yakın bir yenilemeyi inşallah bağımsız bir boyutunda Bağcılarımızı da şu iki yıllık süre içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

"Yıllık bir Göztepe bölgesi plan problemini Murat Kurum başkanımızın bakanlığı döneminde bitirdik. Askıya çıkardık" diyerek sözlerine devam Özdemir, "Kemalpaşa bölgemizin planlarını keza aynı şekilde yedi sekiz yıllık problemli bölgeyi çözdük. Buralarda kentsel dönüşüm çalışmaları, görüşmelerimiz bir taraftan yürüyor. Bir diğer taraftan TOKİ'yle birlikte ilçemizde üç bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Özdemir, "Orada da yine Murat Kurum başkanımızın bakanlık döneminde çok büyük emekleri var. O süreçte başlayan Özhaseki Bakanımızla da devam eden süreçte bir sitemizde As burçaklar sitemizde imalat başladı. Yarısı bizlerin ilk temelini attık." şeklinde konuştu.

TOKİ İLE ORTAK ÇALIŞMA

"Ece Sitesi ve etrafında yıkımlar şu anda devam ediyor." diyerek sözlerine devam eden Özdemir, "Yakın zamanda orada imalata başlayacağız. Büyük bir alan. On iki dönümlük. Ve üçüncüsü de yine TOKİ'yle birlikte yapacağımız Demircan etrafa, yirmi bir dönümlük alan. Yani Bağcılar'daki vatandaşlarımız bilir. Bağcılar Meydan kadar büyük bir alanı da Fatih Mahallesi içerisinde inşallah bu süreçte dönüşümünü yapmış olacağız. Ve yine belediye şirketimizle birlikte Büyük Özlem çekilişine başladık." dedi.

"6 ŞUBAT MİLAT OLDU"

Açıklamalarında devam eden Bağcılar Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Abdullah Özdemir, "Yine belediye şirketimiz ve yeşil liman sitesinde ruhsat sürecimiz devam ediyor ve hem belediye şirketimiz hem TOKİ'miz, hem Emlak Konut'la ilgili bölgelerimiz var şu an görüştüğümüz. Hem inşallah Murat Başkanımız görevi devraldıktan sonra KİPTAŞ'la Bağcılar'daki bu dönüşüm hikayesiyle inşallah başarılı bir şekilde yazacağız." şeklinde konuştu.

"Yarısı bizden kampanyası çok önemli. Aynısını büyükşehir belediyesi başkanı Murat Kurum başkanımızla da devam ettirecek." diyerek sözlerine devam eden Özdemir, "Yarısı bizden kampanyasıyla da finansal problemler çözüldükten sonra hem dönüşüm bekleyen sitelerimiz Bağcılar'da, yetmişin üzerinde site buradan yararlanabilecek, hem de sokak bazlı yapılaşmada artık mahalle bazlı dönüşümleri de yarısı bizden ile vatandaşlarımız bir araya getirerek, imar artışlarını da devreye sokarak inşallah gerçekleştirmiş olacağız." dedi.