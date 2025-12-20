Bagaj sistemi çöktü: 20 bin valiz geride kaldı

Hollanda’da Hristiyanların Noel tatilinin başlamasıyla birlikte ülkenin en yoğun havalimanı Schiphol’de de yolcu yoğunluğu arttı. Tatili yurt dışında geçirmek isteyen binlerce kişi havalimanına akın etti. Ancak bagaj sisteminde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle çok sayıda yolcu varış noktalarına bagajsız gitmek zorunda kaldı. İlk tahminlere göre yaklaşık 20 bin valiz Amsterdam’da kaldı.

Arızanın, havalimanının 2 numaralı gidiş salonunda meydana geldiği belirtildi. Bu salondaki bagajların otomatik sistem üzerinden taşınamaması nedeniyle valizlerin bir bölümünün sisteme elle aktarılmak zorunda kaldığı bildirildi. Manuel işlemlerin zaman alması, bagajların uçağa zamanında yüklenememesine yol açtı.

AÇIKLAMA: ÜZGÜNÜZ

Schiphol yönetimi, normal bir cuma günü havalimanında ortalama yaklaşık 150 bin valizin işlendiğini hatırlattı. Noel tatili gibi yoğun seyahat dönemlerinde bu sayının daha da arttığına dikkat çekilirken, yaşanan teknik aksaklığın bagaj akışında ciddi gecikmelere neden olduğu ifade edildi. Yetkililer, tek bir sistem arızasının bile zincirleme aksamalara yol açabildiğini vurguladı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, arızanın yaşandığı 2 numaralı gidiş salonu, başta KLM olmak üzere bazı büyük havayolu şirketleri tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. İlk değerlendirmelere göre, bagaj sorununun hem Avrupa içi hem de kıtalararası uçuşlara yansıdığı ve farklı destinasyonlara giden yolcuların etkilendiği belirtiliyor.

BAGAJLAR NE ZAMAN GİDECEK BELLİ DEĞİL

Schiphol yönetimi, teknik arızanın giderildiğini ancak bunun tüm bagajların anında doğru uçuşlara yönlendirildiği anlamına gelmediğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Ne yazık ki bugün teslim edilen bazı kayıtlı bagajlar planlanan uçuşlara yüklenemedi” ifadelerine yer verildi. Havalimanı yetkilileri, durumdan etkilenen yolcular ve havayolu şirketleri için üzüntü duyduklarını belirterek, geride kalan bagajların en kısa sürede sahiplerine ulaştırılması için havayollarıyla birlikte çalıştıklarını bildirdi. Ancak sürecin birkaç gün sürebileceği kaydedildi.