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Ekonomi Bağ-Kur'lular için emeklilik fırsatı! 1 Şubat 2021’e kadar zamanınız var
Ekonomi

Bağ-Kur'lular için emeklilik fırsatı! 1 Şubat 2021’e kadar zamanınız var

Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lulara müjdeli haber geldi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur’lular, borcu ödeyerek emekli olacak. Başvuruların 1 Şubat 2021’e kadar yapılması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 08:58:00 -
Bağ-Kur'lular için emeklilik fırsatı! 1 Şubat 2021’e kadar zamanınız var

Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu. Daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olunacak. Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri dondurulanların ihya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık'ta başlıyor. Başvurular 1 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.

Ödemelerin 3 ayda yapılması gerekiyor

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önceki düzenlemelerle dondurulan hizmet sürelerine ait primlerin Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden yatırılarak hizmetlerin canlandırma imkânı bulunduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek" dedi. İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak. Ödemelerin 3 ayda yapılması gerekiyor. Primin tebliğ edilmesinin ardından tutarın tamamının Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılacak. Vefat edenlerin yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.+

Ocak 2021'e kadar prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik yapılacak. Bu durumdaki kişilerin borçları silinecek, Bağ-Kur süreleri dondurulacak. 31 Ocak 2021 tarihine kadar da SGK'ya başvuruyla dondurma işlemi yapılacak.

Vergi dairelerine gitmek gerekmiyor

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitmesine gerek olmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflere, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılandırma başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat online yapma imkânı tanıdı. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartları kullanılarak yapabilecek.

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