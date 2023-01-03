  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Orman yangını sonrası yeni bir köy inşa edildi

Ekrem'in metrolarında sapkınlar için destek çağrısı!

İstanbul’da alarm: Bu ilçelerde pencere bile açmayın

Türkiye dünyada bir ilki daha başardı! AKINCI TİHA'ya entegre edilecek

İşte 7. Yargı Paketi'nin detayları! Çat kapı haciz devri sona eriyor

Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna'nın kazanması için her türlü yardıma hazırız

EŞİK üyelerinden HDP'li Buldan'a "başörtüsü" ziyareti! "Ayrımcılık ve hak ihlali içeriyor"

﻿Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Pakistan'da enerji tasarrufu kapsamında iş yerleri erken kapanacak! Ülkeye 273 milyon dolarlık katkı

Litvanya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destek sürmeli! Savaşın planları, gidişatına kritik katkı sağlar...
Ekonomi 'Bağ-Kur emekliliği için 9000 gün prim gerekir mi?'
Ekonomi

'Bağ-Kur emekliliği için 9000 gün prim gerekir mi?'

Merak edilen 'Bağ-Kur emekliliği için 9000 gün prim gerekir mi?' sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 20:28:00 -
'Bağ-Kur emekliliği için 9000 gün prim gerekir mi?'

Soru: Benim işe girişim 1999’un 7. ayı. Bu tarihten itibaren 14 yıl, 5400 gün Bağ-Kur prim ödemem var. 9 ay da SSK sigorta primim var. Toplam 6300 gün, bir de askerlik, 23.5 yıl fakat askerlik ödemesini yapacağım. 25 yıl tamamlamış oluyorum fakat SSK için 5000 gün, Bağ-Kur için 9000 gün prim deniyor. Ben askerlik borçlanması ödersem emekli olabilir miyim? Süleyman Ç.

Cevap: Bağ-Kur statüsünden emekli olabilmek için erkeklerin 9000 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu nedenle askerlik borçlanması sonrası her ne kadar 25 yıl sigortalılık süresi bulunsa da 25 tam yıl yani 9000 gün prim ödenmediği için EYT kapsamında emekli olmanız mümkün değil. Ancak Bağ-Kur sigortalılığı sonrası en az 1260 gün SSK sigortalısı olarak çalışmanız halinde bu kez emeklilik açısından SSK emeklilik şartlarına girersiniz ve 1260 gün SSK priminin tamamlanacağı tarihte emekli olmaya hak kazanırsınız. SSK kapsamından emekli olmanız 2024’ün 7. ayından önce mümkün olamayacağından askerlik borçlanmanıza da gerek kalmayacak. Sizin en erken tarihte emekli olmanızın yolu Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK prim ödemesini tamamlamaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23