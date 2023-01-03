'Bağ-Kur emekliliği için 9000 gün prim gerekir mi?'

Soru: Benim işe girişim 1999’un 7. ayı. Bu tarihten itibaren 14 yıl, 5400 gün Bağ-Kur prim ödemem var. 9 ay da SSK sigorta primim var. Toplam 6300 gün, bir de askerlik, 23.5 yıl fakat askerlik ödemesini yapacağım. 25 yıl tamamlamış oluyorum fakat SSK için 5000 gün, Bağ-Kur için 9000 gün prim deniyor. Ben askerlik borçlanması ödersem emekli olabilir miyim? Süleyman Ç.

Cevap: Bağ-Kur statüsünden emekli olabilmek için erkeklerin 9000 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu nedenle askerlik borçlanması sonrası her ne kadar 25 yıl sigortalılık süresi bulunsa da 25 tam yıl yani 9000 gün prim ödenmediği için EYT kapsamında emekli olmanız mümkün değil. Ancak Bağ-Kur sigortalılığı sonrası en az 1260 gün SSK sigortalısı olarak çalışmanız halinde bu kez emeklilik açısından SSK emeklilik şartlarına girersiniz ve 1260 gün SSK priminin tamamlanacağı tarihte emekli olmaya hak kazanırsınız. SSK kapsamından emekli olmanız 2024’ün 7. ayından önce mümkün olamayacağından askerlik borçlanmanıza da gerek kalmayacak. Sizin en erken tarihte emekli olmanızın yolu Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK prim ödemesini tamamlamaktadır.