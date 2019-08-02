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Bafra’ya Orta Ölçekli Sanayi Sitesi müjdesi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın seçim beyannamesinde yer alan ve ilçe için başta istihdam olmak üzere pek çok alanda hayati önem taşıyan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:38
Bafra’ya Orta Ölçekli Sanayi Sitesi müjdesi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın seçim beyannamesinde yer alan ve ilçe için başta istihdam olmak üzere pek çok alanda hayati önem taşıyan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.


Resmi Gazete’nin 2 Ağustos 2019 Tarih ve 30850 sayısında, 1388 Karar Sayısı ile yayımlanan yazıda, “Samsun’un Bafra ilçesi, Aktekke Mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.



Sevinçle karşılandı


Başkan Kılıç’ın Bafra’ya kazandırılması için yoğun çaba sarf ettiği ve Ankara temaslarında üzerinde hassasiyetle yoğunlaştığı projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete‘de yayımlanması ilçede sevinçle karşılandı.



“İstihdam sağlayacak”.


Orta Ölçekli Sanayi Projesi’nin gerçek manada Bafra’da bugün ve yarınlara yapılmış ciddi bir yatırım ve hizmet olduğuna inandığını kaydeden Kılıç, “Projemiz çok sayıda istihdam sağlamasının yanında, şehircilik noktasında ve orta ölçekte üretim sağlayan esnaflarımız için de müjde niteliği taşıyor. Bu kapsamdaki projeler için kısa sayılabilecek bir sürede gelinen nokta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ifade ettiği Bafra ve Bafralılara olan sevgi ve samimiyetinin bir yansımasıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 20:38
  1. doğa

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