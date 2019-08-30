0553 313 94 23

Bafra’da 30 Ağustos Zafer Bayramı

Samsun’un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıldönümü 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda törenle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:03
Bafra’da 30 Ağustos Zafer Bayramı

Samsun’un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıldönümü 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda törenle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıldönümü nedeniyle, Bafra’da gerçekleşen törenlerde ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından yapılan çelenk sunumun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından anıt şeref defterinin imzalanmasının ardından konuşan Kaymakam Ertürkmen, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek bizlere hediye etmiş oldukları bu cennet vatan için, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemesi adına her türlü fedakarlığı gösteren Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarına ve güvenlik güçlerimize huzurunuzda sonsuz teşekkür ediyor ve bu uğurda şehit ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.


Meydandaki programdan sonra Bafra Kaymakamlığında makamda tebrikat töreni yapıldı. Çelenk koyma ve tebrikat törenine ayrıca AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Garnizon Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve okul müdürleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    1. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    2. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Mersin’de..
    3. Kavgalı iki engelliyi Vali Atik..
    4. Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe..
    5. Araç yazılımı uygulamalarına talep..
    6. Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    7. TOKİ Trabzon’da konut yapacak mı?
    8. Prof. Dr. Çomaklı “30 Ağustos Zafer..
    9. Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    10. "Kırkpınar'ın rövanşı Elmalı olacak"
    11. İhracatçılar "Ana Plan"dan memnun
    12. Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda..
    13. Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    14. Albay Kınay’dan Vali Yazıcı’ya veda..
    15. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın 30..
    16. Selman'dan Erdoğan'a tebrik mesajı!
    17. Yalova’da Zafer Bayramı coşkuyla..
    18. DeFacto erkeklere özel sonbahar..
    19. Devrek’te meydana gelen zincirleme..
    20. Ayvalık’ta Mehmet Akif’in..
    21. U dönüşü yapmak isteyen traktör kazaya..
    22. KYK yurt ilk kayıt ücreti son ödeme..
    23. Türk askerinin Suriye'den çekilme..
    24. 30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan..
    25. Turgay Erdem: “30 Ağustos herkesin..
    26. Kaspersky'den tatilcilere "veri..
    27. Polisten kaçan hırsızlık zanlısı..
    28. Anıtkabir'e ziyaretçi akını
    29. Aşılama ekibi mahallelerde
    30. Samsunspor'da Süper Lig özlemi
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması